El FBI registra casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump

Washington, Estados Unidos

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News. El FBI indicó que está "realizando actividad autorizada en la zona" donde reside Bolton, en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

El registro del FBI comenzó sobre las 7:00 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses. El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que "NADIE está por encima de la ley" y que los agentes del FBI están en una "misión", sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que "no se va a tolerar la corrupción pública".

