Óscar Arias: “Maduro dirige un narcoestado y es difícil que deje el poder”

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, afirmó en una entrevista que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dirige una “dictadura” y un “narcoestado”, por lo que considera difícil que entregue el poder.

“Me siento muy triste, pero no ha sido algo que no me hubiera imaginado. No es una sorpresa. Lo anticipaba porque los dictadores no saben cómo apartarse de la silla presidencial y, además, hay algo muy peculiar en el Gobierno de Venezuela, y es que es un narcoestado”, declaró Arias.