Trump afirma que EEUU lanzó ataques contra presuntos miembros de ISIS en Nigeria

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó la noche del miércoles que fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques militares contra presuntos integrantes del grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que la operación fue ordenada directamente por él en su calidad de comandante en jefe y que tuvo como objetivo a militantes que, según dijo, han atacado y asesinado a cristianos en esa región africana.
“Esta noche, por mi orden como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra terroristas de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió el mandatario, sin detallar el lugar exacto ni el número de objetivos alcanzados.
Trump sostuvo que previamente había advertido a los presuntos terroristas que detuvieran los ataques contra cristianos y aseguró que, al no hacerlo, el Departamento de Defensa ejecutó “numerosos ataques de precisión”.
“El Departamento de Defensa ejecutó numerosos ataques de precisión perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacerlo”, afirmó en su mensaje.
El presidente también señaló que bajo su liderazgo Estados Unidos no permitirá que, en sus palabras, “el terrorismo islámico radical prospere”, reiterando una de las líneas centrales de su discurso en materia de seguridad internacional.
Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido un comunicado oficial que confirme o amplíe los detalles de la supuesta operación militar mencionada por el mandatario.
La región noroeste de Nigeria ha sido escenario de violencia atribuida a distintos grupos armados, incluidos extremistas vinculados al Estado Islámico, aunque la información sobre operaciones militares suele manejarse con reserva por razones de seguridad.
Trump concluyó su mensaje con una referencia a las Fuerzas Armadas estadounidenses y un saludo navideño, en un tono que generó reacciones divididas en redes sociales.