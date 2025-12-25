Trump afirma que EEUU lanzó ataques contra presuntos miembros de ISIS en Nigeria

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó la noche del miércoles que fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques militares contra presuntos integrantes del grupo terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que la operación fue ordenada directamente por él en su calidad de comandante en jefe y que tuvo como objetivo a militantes que, según dijo, han atacado y asesinado a cristianos en esa región africana.

“Esta noche, por mi orden como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra terroristas de ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió el mandatario, sin detallar el lugar exacto ni el número de objetivos alcanzados.