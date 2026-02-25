EE UU permitirá la venta de crudo venezolano al sector privado en Cuba

Washington, Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de EE UU anunció hoy que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

El Gobierno de Estados Unidos relajó este miércoles el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) señaló que EE.UU. con esta decisión permite transacciones que "apoyen al pueblo cubano", incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, pero que no involucren al Gobierno cubano.

Para ser aprobadas por EE UU, las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington. Sin embargo, permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

Tras la intervención militar de EE UU en Venezuela, que terminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York, Washington relajó las sanciones a Caracas y ha estado presionando a las petroleras estadounidenses para que vuelvan a operar en el país suramericano.

Como parte de esta nueva apertura, las firmas globales de comercio de materias primas, Vitriol y Trafigura, obtuvieron licencias para revender crudo venezolano en enero y ya han comenzado a exportar barriles hacia EE UU y Europa, de acuerdo con medios especializados.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, desde que Washington impuso un embargo a la isla, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla (aunque la sentencia del Supremo estadounidense del pasado viernes los ha dejado en el aire).