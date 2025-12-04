Legisladores de EEUU presentan resolución contra Trump por indulto a JOH

Washington, Estados Unidos.

Los legisladores estadounidenses Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Joaquín Castro, miembro de mayor rango del Subcomité para el Hemisferio Occidental, presentaron este jueves una resolución que condena el indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión federal.

La resolución reafirma el compromiso de Estados Unidos de cooperar con Honduras en la lucha contra el narcotráfico y declara que el perdón presidencial concedido al expresidente Hernández contradice los esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y justicia.

Según el comunicado divulgado por ambos legisladores, el indulto es incompatible con la supuesta estrategia antidrogas del gobierno de Trump.