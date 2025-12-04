Legisladores de EEUU presentan resolución contra Trump por indulto a JOH

Los legisladores estadounidenses Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Joaquín Castro, miembro de mayor rango del Subcomité para el Hemisferio Occidental, presentaron este jueves una resolución que condena el indulto otorgado por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y sentenciado a 45 años de prisión federal.
La resolución reafirma el compromiso de Estados Unidos de cooperar con Honduras en la lucha contra el narcotráfico y declara que el perdón presidencial concedido al expresidente Hernández contradice los esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y justicia.
Según el comunicado divulgado por ambos legisladores, el indulto es incompatible con la supuesta estrategia antidrogas del gobierno de Trump.
Meeks y Castro señalaron que, mientras la administración impulsa un “temerario aumento militar” en el hemisferio occidental (que, afirman, podría derivar en posibles crímenes de guerra si se utiliza como pretexto para operaciones letales), la decisión de liberar a un “narcotraficante convicto que inundó comunidades estadounidenses con 400 toneladas de cocaína” evidencia “la hipocresía y la corrupción” del presidente.
Los congresistas advirtieron que las acciones del Ejecutivo parecen tener menos relación con la interrupción del tráfico de drogas y más con “una peligrosa escalada hacia una guerra indefinida” con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Castro y Meeks sostienen que Trump debe explicar a las familias afectadas por la conspiración de narcotráfico atribuida a Hernández por qué decidió indultarlo, especialmente considerando que, durante el juicio, un testigo afirmó que el exmandatario hondureño expresó su intención de “meterles la droga directamente en las narices a los gringos”.
Ranking Members @RepGregoryMeeks and @JoaquinCastrotx today introduced a resolution condemning President Trump’s pardon of notorious drug trafficker and former Honduran President Juan Orlando Hernández.— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) December 4, 2025
A joint statement is below. A copy of the resolution is here:... pic.twitter.com/zC9yYiaOOO
En su declaración, los legisladores instaron al Congreso a unirse en la condena del indulto y a examinar lo que consideran una creciente red de decisiones polémicas de Trump a favor de personas vinculadas con delitos graves. “Una cosa está clara: Trump no está actuando en beneficio de los estadounidenses”, concluyeron.
La resolución presentada destaca el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación con Honduras para frenar el tráfico de estupefacientes.