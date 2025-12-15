Juz de EEUU inhabilita al hijo del expresidente Biden para ejercer como abogado

Washington, Estados Unidos

La decisión del magistrado se produce luego de que se presentaran reclamaciones sobre los cargos por los que fue condenado, antes de ser indultado en 2024 por su padre cuando estaba en la presidencia.

Un juez de Estados Unidos inhabilitó el lunes a Hunter Biden , hijo del expresidente Joe Biden, para ejercer la abogacía en el estado de Connecticut tras determinar que violó las normas de conducta profesional de los abogados, en un caso motivado por quejas relacionadas con sus condenas federales por armas e impuestos.

En un acuerdo con la autoridad estatal que supervisa la disciplina profesional, Hunter Biden consintió en ser inhabilitado y admitió haber incurrido en mala conducta como abogado, aunque no admitió haber cometido ningún delito penal durante el proceso disciplinario.

Biden ya había sido inhabilitado en mayo pasado por el colegio de abogados de Washington.

Durante la audiencia realizada por videoconferencia ante el juez árbitro Patrick L. Carroll III en Waterbury, Biden y su abogado, Ross Garber, no hicieron declaraciones públicas.

El tribunal concluyó que Biden violó varias reglas éticas, incluida la conducta que "implica deshonestidad, fraude, engaño o tergiversación", citando también la revocación de su licencia en la capital federal.

El hijo del expresidente fue condenado en 2024 por tres delitos graves por comprar un arma en 2018 y mentir en un formulario federal sobre su consumo de drogas, y también aceptó declararse culpable en un caso por impuestos federales en California.

Aunque recibió un indulto presidencial, los antecedentes y las quejas presentadas motivaron la medida disciplinaria en Connecticut, donde era miembro del colegio de abogados desde 1997 tras graduarse de la Facultad de Derecho de Yale. EFE