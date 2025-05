Instalan una valla en Miami que tacha a Trump de 'aspirante a dictador'

Miami, Estados Unidos

La organización sin fines de lucro Keep Them Honest Inc. instaló este viernes una valla publicitaria que tacha al presidente estadounidense, Donald Trump, de 'aspirante a dictador' en una concurrida autopista cerca al Aeropuerto Internacional de Miami.

"El cartel servirá como recordatorio diario para todos los que viajen por la autopista Dolphin sobre el peligro que Donald Trump representa para nuestra democracia en la Casa Blanca", indica un comunicado de la campaña.