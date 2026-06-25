Fiscal de Nueva York critica fallo que elimina el TPS

Nueva York, Estados Unidos

Letitia James, fiscal general de Nueva York, cargó este jueves contra el fallo del Tribunal Supremo que avala revocar el amparo migratorio para haitianos y sirios (TPS) y afirmó que se trata de "una traición" a los valores de Estados Unidos.

"El TPS se creó para proteger a las personas procedentes de países que sufren conflictos armados y crisis humanitarias. Muchos neoyorquinos de origen haitiano y sirio contaban con que nuestro país cumpliera con sus compromisos mientras construían una vida libre del miedo y la agitación", escribió James en un comunicado.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente, Donald Trump, al avalar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360.000 personas.