EE.UU. evalúa una acusación contra Raúl Castro, según CBS

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS. De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla. Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "Raulito", ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.