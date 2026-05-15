  1. Inicio
  2. · Mundo

EE.UU. evalúa una acusación contra Raúl Castro, según CBS

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en un incidente ocurrido hace casi tres décadas

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 09:01 -
  • Agencia EFE
EE.UU. evalúa una acusación contra Raúl Castro, según CBS

Fotografía de archivo del expresidente de Cuba Raúl Castro (c), en La Habana (Cuba).

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

Trump y Xi se oponen a un Irán con armas nucleares y piden normalizar el tráfico de Ormuz

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "Raulito", ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

Residentes de Miami demandan frenar construcción de biblioteca de Trump

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias