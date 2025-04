Republicanos leales a Trump expresan desacuerdo con sus aranceles

Washington, Estados Unidos.

Desde el Senado, un par de republicanos, Rand Paul (Kentucky) y Ron Thilis (Carolina del Norte) rechazaron abiertamente la política de la Casa Blanca, una advertencia que podría poner en riesgo el apoyo de las bases al partido de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año.

Paul, quien se ha alzado como una de las voces más feroces en contra de los aranceles, insinuó en una entrevista con la cadena CBS que la jugada de Trump es inconstitucional y publicó una columna de opinión en el medio conservador Fox News alertando de las repercusiones para los estadounidenses.

"Los aranceles son impuestos; no penalizan a Gobiernos extranjeros sino a las familias estadounidenses", escribió Paul, replicando un argumento que han esbozado también los demócratas.

En la misma línea, el exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, calificó los aranceles como una "mala política" que "hiere en especial a las personas trabajadoras".

El senador Ted Cruz, representante de Texas y figura importante dentro del ala más conservadora del partido, indicó el jueves a la cadena Fox News que considera los aranceles como un impuesto al consumidor."Espero que no duren mucho y que sirvan como estrategia de negociación", señaló el político.

Por su parte, el senador Ron Johnson, de Wisconsin - donde los republicanos perdieron esta semana una elección para la magistratura estatal- expresó el jueves un cauto nerviosismo.

"Me siento preocupado; no comparto la creencia del presidente de que esto es lo que se debe hacer, pero él es el presidente, no yo. Prometió esto y espero que esté en lo correcto", sostuvo el republicano a la cadena CBS.

El mismo miércoles, poco después de que Trump anunciara los aranceles, el Senado pasó una resolución para intentar congelar unos gravámenes ya impuestos a Canadá.

Cuatro republicanos, incluyendo McConnell, Paul y las moderadas Susan Collins y Lisa Murkowski, se unieron a sus colegas demócratas para dar luz verde al proyecto.

Esta semana, Trump agudizó su guerra comercial con la imposición de un arancel global del 10 % para todas las importaciones, que se incrementa en un 34 % en el caso de China y en el 20 % para los productos de la Unión Europea (UE).

Diversos analistas y entidades económicas como JPMorgan o la agencia de calificación Fitch Ratings han pronosticado que esta batería de aranceles llevará a un aumento de los precios para los consumidores y a una posible recesión económica.