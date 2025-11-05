USA disminuirá un 10% la actividad de 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno

Washington, Estados Unidos

Según Duffy, la parálisis de la Administración federal por falta de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la escasez de unos 2,000 controladores aéreos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos , Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre de Gobierno persiste.

"Una de las medidas será la reducción del 10 % en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema", detalló durante una rueda de prensa.

La cantidad de vuelos que podrían verse afectados diariamente oscila entre 4.000 y 4.500, incluyendo tanto vuelos comerciales como de carga.

El administrador federal de Aviación, Brian Bedford, indicó que el recorte afectará principalmente a mercados de alta demanda, donde el tráfico ha alcanzado niveles críticos.

Según Duffy, muchos controladores no han recibido salario durante un mes, lo que ha obligado a algunos a buscar trabajos adicionales. "No quiero que tengan otros empleos, quiero que vengan a trabajar, pero entiendo sus dificultades", reconoció.

La Secretaría de Transporte convocará a las aerolíneas que operan en el país en las próximas 48 horas para ajustar horarios "de forma coordinada y proporcional".

Los aeropuertos de Phoenix (Arizona) y Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, ya están experimentando retrasos en vuelos internacionales, con alertas para pasajeros de esperas de hasta tres horas.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, se convirtió este miércoles en el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 durante el primer periodo presidencial de Donald Trump.

Ese cierre anterior finalizó en gran parte debido a la crisis del tráfico aéreo provocada por la escasez de controladores, un escenario similar al que se teme para los próximos días si no se resuelve la parálisis.

La reducción de capacidad en los aeropuertos representa un desafío logístico y económico significativo para aerolíneas, pasajeros y operadores de carga en todo el país.

Las autoridades federales continúan monitoreando la situación y evaluando medidas adicionales para minimizar el impacto en la operación aérea mientras persista la falta de financiamiento gubernamental.