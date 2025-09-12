  1. Inicio
Las desgarradoras palabras de la esposa de Charlie Kirk tras su asesinato

"El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo", expresó con lágrimas en los ojos Erika, la esposa de Charlie Kirk.

Captura de video cedida por la organización sin ánimo de lucro Turning Point USA de la esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, durante una declaración este viernes, en Phoenix (EE.UU.).

 Turning Point USA / EFE
Los Ángeles, Estados Unidos.

La esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika, prometió este viernes continuar con el legado de su marido y lanzó una advertencia a los involucrados en su asesinato: "Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá", advirtió Erika en su primera aparición pública desde el asesinato de su marido en un evento universitario en el oeste del país.

Tyler Robinson tenía en la mira a Kirk y una cena lo delató

Frente al escritorio de su marido, donde Kirk realizaba sus retransmisiones en sus redes sociales, la esposa comenzó su discurso llorando la muerte de su marido, un aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón", dijo.

Durante su intervención, Erika agradeció al mandatario estadounidense, quien mantenía una estrecha amistad con el activista conservador, así como su empeño en dar caza cuando antes a sus asesinos.

"Los malhechores responsables del asesinato de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto".

Erika aseguró que la misión de su esposo "no terminará, ni por un instante". "Uno de los mayores talentos de Charlie era su capacidad, esa fenomenal habilidad para elegir a grandes personas para que lo siguieran. Siempre encontraba a quienes podían con cualquier contratiempo, y era casi como si lo supiera", agregó.

Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York sostienen un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia por el activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

 (OLGA FEDOROVA / EFE)

Los esposos Kirk estaban casados desde mayo de 2021, tuvieron dos hijos y juntos lideraron causas y organizaciones de activismo conservador-religioso en Arizona.

El activista conservador recibió el pasado miércoles un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en la Universidad Utah Valley, ubicada en el estado de Utah, en el oeste de EE.UU.

¿Quién delató al sospechoso de matar a Charlie Kirk?

El presidente estadounidense ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

