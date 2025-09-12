La llamada que puso fin a la búsqueda del sospechoso del crimen de Charlie Kirk

La clave para atrapar al sospechoso de matar a Charlie Kirk fue una llamada anónima a la policía. En las últimas horas se confirmó la captura de Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista, después de que el gobernador de Utah, Spencer Cox, revelara en una conferencia de prensa que la persona que los contactó aportó detalles cruciales en la investigación.
Spencer Cox, gobernador de Utah, confirmó la noticia que estremeció al país: la detención del presunto responsable del homicidio de Charlie Kirk. 'Damas y caballeros, lo atrapamos'. En la foto aparece Tyler Robinson de 22 años.
Fue la noche del 11 de septiembre la que marcó el punto de inflexión. Un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo, quien alertó a la Oficina del Sheriff del Condado, revelando que 'Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente', según Cox.
Con esta valiosa información, agentes del FBI revisaron meticulosamente videos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley (UVU), lugar donde Kirk fue fatalmente herido.
Las cámaras no mintieron y lograron identificar a Robinson 'llegando al campus de la UVU en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 hora local', proporcionando una prueba crucial en la cadena de eventos.
'Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años', dijo también el gobernador Cox.
Según el gobernador, el familiar que contactó a la policía contó que en una cena antes del día del asesinato de Kirk, el sospechoso mencionó que el comentarista y estrecho aliado de Donald Trump tenía previsto un evento en la UVU. "Hablaron sobre por qué no les gustaba (Kirk) y los puntos de vista que tenía", añadió.
Cox, además, informó que el FBI habló con el compañero de cuarto de Robinson, de 22 años, quien mostró mensajes de este en la red social de streaming y juegos Discord, donde escribió mensajes "indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto".
También mencionó que el supuesto asesino, dejó "mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla".
"Los mensajes también hacen referencia al grabado de balas y a una mención de una mira telescópica y de que el rifle es único", dijo Cox.
Tras su arresto, el supuesto asesino fue ingresado en la cárcel del condado de Washington, en el suroeste del estado de Utah.
Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump. Murió a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah.