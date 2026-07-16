Estados Unidos declara emergencia por brote de diarrea "explosiva": al menos 7,000 casos

Miami, Estados Unidos.

Los casos del parásito Cyclospora, que causa diarrea "explosiva", han subido a cerca de 7,000 en Estados Unidos, según recuentos este martes de los medios nacionales, mientras las autoridades investigan si la franquicia Taco Bell está relacionada con el brote, de acuerdo con The Washington Post. De estos casos, 1.645 están confirmados desde el 1 de mayo y más de 5.100 aún están en análisis, lo que contrasta con los 249 registrados en el mismo periodo de 2025, indicaron los CDC en un informe, que reconoció que "la cifra real de enfermedades podría ser mayor" porque las infecciones están "subdiagnosticadas". Mientras que en el vecino Ohio, el segundo con más incidencias, las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaban 1.119 casos positivos en el noroeste del estado.

Los CDC confirmaron que hay casos en 34 estados, con cuatro de ellos con más de 400: Míchigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, aunque las infecciones se han registrado en todas las latitudes, desde California y Texas hasta Florida y Nueva York. El reporte matizó que solo el 9 % de las infecciones confirmadas han implicado hospitalizaciones y ninguna ha resultado en muerte. "Los departamentos de salud estatales y locales están trabajando en conjunto para investigar brotes multiestatales de infecciones por Cyclospora e identificar las fuentes de la enfermedad", apuntó el informe.