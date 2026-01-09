Cinco estados demócratas demandan al Gobierno de Donald Trump

Wshington, Estados Unidos.

Cinco estados demócratas, encabezados por Nueva York, presentaron una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por haberles congelado 10.000 millones de dólares destinados a servicios sociales, anunciaron sus fiscales este viernes en conferencia de prensa conjunta.

La congelación de los fondos para Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado, confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se aplicará a partidas de Asistencia Temporal a Familias necesitadas (7.000 millones de dólares), al Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (2.400 millones) y a otras subvenciones de servicios sociales (unos 870 millones de dólares).

Los estados alegan en su demanda que algunas guarderías podrían verse obligadas a cerrar y los padres que trabajan y dependen de ellas tendrían pocas opciones o ninguna para cuidar a sus hijos.