Acusado de matar a hombres que conocía en una app: "Solo me interesaba el dinero"

Bilbao

El acusado de matar a cinco hombres en Bilbao a los que habría conocido a través de una aplicación de citas para homosexuales ha negado, en el primero de los juicios por estos crímenes, ser autor de la muerte de un varón en octubre de 2021, y solo ha asumido el uso de una tarjeta bancaria y la venta de un ordenador de la víctima.

El procesado está condenado en otra causa a diez años de prisión por intento de homicidio, así como a dos años y tres meses por un delito de estafa continuada tras vaciar las cuentas de otro varón, y está acusado de la muerte de otros cuatro hombres con el mismo "modus operandi".

En el juicio con jurado que ha arrancado este miércoles en la sección sexta de la Audiencia de Bizkaia, el encausado ha rechazado conocer a la víctima o haber accedido a su piso, y ha vinculado los hechos a dos individuos que conformaban una "organización" con los que se repartía "el botín" y que le habrían "utilizado".

"Me entregué (en comisaría, en mayo de 2022) para pagar por lo que he hecho, no por lo que no he hecho", ha explicado este miércoles en el transcurso de un interrogatorio en el que ha respondido a las preguntas de todas las partes.

En el inicio del juicio oral ha rechazado haber realizado transferencias o bizums procedentes de la cuenta bancaria del fallecido, un varón de 43 años cuyos saldos bancarios sufrieron movimientos tras su muerte.

El procesado, que se encuentra en prisión desde 2022, ha reconocido que fue él quien recibió las transferencias bancarias, ya que estaba "contratado" como "tarjetero" por dos individuos a quienes ha atribuido la cuenta en redes sociales para mantener encuentros sexuales mediante la que contactaron con la víctima.

También ha sostenido que la red que conformaban habría repetido "cuatro o cinco veces" el mismo 'modus operandi' y las personas que la integraban estarían ahora en Venezuela.

"Nunca supe lo que hacían cuando accedían a los domicilios. Solo me interesaba el dinero y fui el bobo de la trampa. Me considero utilizado (...) no soy una persona agresiva. He sido ladrón, estafador, pero nunca he agredido a nadie", ha justificado.