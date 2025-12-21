  1. Inicio
  2. · Mundo

Hondureños viajan hasta El Salvador para disfrutar de desfile de carrozas navideñas

La Secretaría de Prensa de El Salvador, a través de su cuenta de X, compartió varias fotografías donde aparecen hondureños disfrutando del desfile de carrozas navideñas.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 18:56 -
  • Josué Cárcamo
Hondureños viajan hasta El Salvador para disfrutar de desfile de carrozas navideñas

Hondureños durante el colorido desfile de carrozas navideñas en El salvador.
San Salvador, El Salvador

El espíritu navideño ha borrado las fronteras. Este domingo, miles de personas, entre ellas una masiva presencia de hondureños, se tomaron las calles del Centro Histórico de San Salvador para presenciar el esperado desfile de carrozas navideñas, un evento que se ha convertido en el imán turístico de la región.

La Secretaría de Prensa de la presidencia de El Salvador, a través de su cuenta de X, compartió varias fotografías de enormes figuras inflables, cargadas de color y creatividad que recorrieron las principales avenidas del Centro Histórico ante la mirada de asombro de grandes y pequeños.

Elon Musk es la primera persona en superar los $600 mil millones de patrimonio

El evento, que ya es tradición en el vecino país, atrajo a visitantes de diversas nacionalidades que buscan vivir de cerca la magia de la temporada.

"Hay seguridad garantizada con el despliegue de Protección Civil en la zona de la Caravana Coca Cola, en el Centro Histórico", mencionó la entidad gubernamental.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Josué Cárcamo
Josué Cárcamo

Licenciado en Periodismo por la Unah-vs. Con experiencia en medios de comunicación desde 2019. Redactor de contenido con enfoques educativos, políticos, astronómicos y entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias