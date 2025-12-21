Hondureños viajan hasta El Salvador para disfrutar de desfile de carrozas navideñas

San Salvador, El Salvador

El espíritu navideño ha borrado las fronteras. Este domingo, miles de personas, entre ellas una masiva presencia de hondureños, se tomaron las calles del Centro Histórico de San Salvador para presenciar el esperado desfile de carrozas navideñas, un evento que se ha convertido en el imán turístico de la región.

La Secretaría de Prensa de la presidencia de El Salvador, a través de su cuenta de X, compartió varias fotografías de enormes figuras inflables, cargadas de color y creatividad que recorrieron las principales avenidas del Centro Histórico ante la mirada de asombro de grandes y pequeños.