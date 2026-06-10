Elección en Perú: Sánchez mantiene ventaja, pero Fujimori confía en voto extranjero

Lima, Perú.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96,58 % de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero. Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que, cuando solo falta el 3,42 % del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39.897 votos, se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8.960.275 votos, contra 8.920.378 de Fujimori. A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista por segundo día consecutivo, los especialistas reiteran que la definición será muy ajustada e incluso que la votación proveniente del extranjero puede inclinar la balanza hacia Fujimori. En ese sentido, la ONPE contabilizó hasta el momento el 98,165 % del voto emitido en el territorio peruano y el 40,5 % del que se hizo en el extranjero. En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 %, equivalentes a 76.140 votos, mientras que Sánchez tiene el 37,329 %, que implican 45.351 sufragios. Este martes, la Cancillería de Perú informó que desplegó una "rigurosa cadena de custodia" para el repliegue del material electoral procedente de 119 oficinas consulares en el exterior, que llegan a Lima bajo custodia del servicio diplomático.