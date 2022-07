EEUU sanciona a individuos y entidades rusas acusados de injerencia electoral

Además, por instrucciones del FSB, en 2018 supuestamente lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Maria Butina, una ciudadana rusa arrestada en EE.UU que se declaró culpable de espionaje y quien tras cumplir una sentencia de cárcel fue deportada a Rusia.

El Gobierno estadounidense también sancionó las empresas Anti-Globalization Movement of Russia y Ionov Transkontinental, fundadas y dirigidas por Ionov.

Asimismo, designó la página web en inglés y ruso STOP-Imperialism, que se presenta como una “agencia de información global”, pero que, según EE.UU., es utilizada por Ionov y sus empresas como medio para diseminar desinformación.

En paralelo, el Ejecutivo estadounidense impuso sanciones a Natalya Valeryevna Burlinova, presidenta y fundadora del Center for Support and Development of Public Initiative Creative Diplomacy, una organización también designada por EE.UU.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que Burlinova y su centro están vinculados a Moscú y sus servicios secretos, que, de hecho, “dirigen y financian” las acciones de la sancionada y su institución.

Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades y activos que los sancionados tengan en EE.UU. quedan bloqueados, y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos.

Las sanciones se dan a conocer un día después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre la presunta injerencia rusa en sus comicios, tanto en el pasado como en la actualidad, a unos meses de que se celebren elecciones de medio mandato en noviembre.