Justicia británica falla a favor de Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial este viernes que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, tras una decisión que su equipo legal quiere apelar pues favoreció al opositor Juan Guaidó.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, falló a favor Guaidó, que está reconocido por el Reino Unido como presidente interino de Venezuela.

El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1,900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Esta parte del proceso se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela. La directiva ad hoc nombrada por opositor ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

La jueza estimó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas de invalidar los nombramientos a la cúpula del banco central realizada no pueden ser reconocidos por la ley británica. Uno de los argumentos citados es que existe “evidencia clara” de que el TSJ está amañado con jueces que apoyan a Maduro.

El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, de la firma Zaiwalla and Co calificó la decisión como “desafortunada” y afirmó el emisor venezolano que quiere apelar. No hubo una reacción inmediata de la parte que representa a Guaidó.