El Pentágono busca ideas “creativas y poco convencionales” para luchar contra Irán

Washington

El Departamento de Guerra de Estados Unidos solicitó ideas “creativas y poco convencionales” para luchar contra Irán, informó este lunes la cadena CNN, un reporte que coincide con el anuncio del presidente, Donald Trump, de la reanudación del diálogo entre Washington y Teherán.

“Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”, escribió un alto mando del Comando Central estadounidense (Centcom) a un grupo de analistas militares, de acuerdo con fuentes citadas por el medio.

La consulta abierta fue solicitada por correo electrónico, una vía inusual según expertos, que ven en esta petición un indicio de las opciones limitadas con las que cuenta Trump para hacer que los líderes iraníes acepten una propuesta de paz bajo sus términos, indica la CNN.

Una de las fuentes afirmó que el Centcom evalúa todas las posibilidades, reconociendo la necesidad de replantear la estrategia en el conflicto, que ya cumplió cinco meses sin visos claros de un acuerdo de paz.

La solicitud del Centcom fue enviada antes de la más reciente amenaza del presidente estadounidense sobre nuevos ataques contra Irán, que finalmente canceló después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieran suspender las incursiones ante la posibilidad de llegar a un pacto con los iraníes, indicó Trump.

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El republicano detalló que la negociación se reanudaría este lunes en la tarde y aseguró que el propio Irán le pidió parar el ataque previsto, el cual calificó como “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que la República Islámica actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas del país persa.