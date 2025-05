EEUU libera a Juan Ramón Matta tras cumplir 37 años de cárcel por narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.

En una carta difundida por medios locales de prensa, Matta recordó que "este 5 de abril se cumplen 34 años" de su "secuestro y entrega a los Estados Unidos de Norteamérica, en abierta y flagrante violación de nuestra Carta Magna, ya que en ese momento no existía la extradición en el país".

"Hoy tengo 77 años de edad, he perdido la visión de un ojo por glaucoma, soy usuario de oxígeno permanente. Tengo problemas en la columna y rodillas, lo cual me obliga al uso de andador para poder desplazarme. He perdido casi toda mi dentadura. Sumado a esto presento un deterioro general de salud inherente a mi edad", subrayó Matta en su carta a Castro.

La orden para que Matta, quien nació el 12 de enero de 1945, fuera llevado a Estados Unidos en 1988, la dio el expresidente Azcona, quien en su momento adujo que el narcotraficante representaba una amenaza que sería difícil de controlar para las autoridades hondureñas.

Elementos de la DEA participaron en la captura de Mata, quien había regresado a su país después de fugarse de una cárcel en Colombia, donde había sido detenido en 1986. EFE