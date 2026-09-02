EEUU insta a no comerciar con Nicaragua tras reforma que busca afianzar poder de Ortega

Managua, Nicaragua. El Gobierno de Estados Unidos instó este miércoles al resto de los países a no comerciar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder y "privar definitivamente" al país de elecciones libres. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que con el avance de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional controlada por la dupla Ortega-Murillo "socavó la ficción democrática de Nicaragua" para "consolidar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas".

"Estados Unidos insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura", escribió Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que "las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los Gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad en el hemisferio". Rubio, el primer latino en asumir el cargo, insistió en que "la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad" regionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse