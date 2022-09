Unos 5 mil hondureños a la deriva en Florida tras huracán Ian

Un grupo de buenos hondureños se han unido para ayudar a los más de 5 mil compatriotas que han sido afectados por el huracán Ian en el estado de la Florida.

Juan Flores, presidente de la fundación 15 de septiembre informó que desde hace varios meses no hay cónsul en Miami y por eso han tenido que unirse para solucionar los primeros problemas que afrontan los compatriotas.

“Llamé al canciller Enrique Reina y no me contestó. Tenemos un problema y que es los hondureños tienen miedo de pedir ayuda y se ha quedado sin albergues por miedo ya que no tienen papeles, por eso estamos organizando un consulado móvil. Es importante que la gente sepa que pueden recibir ayuda local y que el estatus no importa”, aseveró.

Los principales problemas que se afrontan en Fort Myers, que ha sido una de las ciudades más afectadas, es el agua ya que las autoridades han prohibido su uso porque está contaminada. “Hemos intentado llegar hoy (jueves) pero no se puede llegar a las ciudades por la gran cantidad de agua, este viernes vamos un grupo de voluntarios de 10 personas a entregar pampers, leche, agua y comida en lata”, detalló Flores, quien subió a sus redes sociales un video del recorrido que hicieron los colaboradores de la fundación en Fort Myers.

El filántropo denunció abandono de las autoridades. “La presidenta aparece solidarizándose con Cuba, que no está mal, pero no hace nada por los hondureños afectados en Florida, que hasta donde sabemos hay unos 5 mil. Aquí no hay ni cónsul”, puntualizó.