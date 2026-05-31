EE UU ataca otra lancha en el Pacífico y supera los 200 muertos en su campaña militar

Nueva York

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal (con uso de armamento contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Los tres hombres que viajaban en la embarcación, identificados por el mando militar como "narcoterroristas", perdieron la vida en el ataque. Ningún militar estadounidense resultó herido.