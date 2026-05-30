Hallan restos de Agostina Vega, adolescente de 14 años que mantuvo en vilo a Argentina

Córdoba, Argentina

Restos humanos fueron hallados este sábado en el descampado donde un enorme operativo policial buscaba a Agostina Vega, la adolescente argentina de 14 años desaparecida hace una semana en la provincia de Córdoba, según confirmó el fiscal de la investigación. "Con sumo dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos que les diría que en 98% de posibilidad sean de Agostina Vega. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad", expresó el fiscal Héctor Garzón en una conferencia de prensa.

La adolescente Agostina Vega salió de su domicilio el sábado 23 de mayo, día en el que fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que se encuentra detenido desde el pasado miércoles, quien confesó haber estado presente en el descampado donde se encontraron los restos. En ese descampado ubicado en la zona de Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, se llevaba a cabo hace más de 30 horas un operativo de búsqueda con 200 efectivos policiales y bomberos, perros, drones, kayaks y buzos. Los investigadores iniciaron las tareas de rastrillaje tras detectar que el teléfono de Barrelier, único sospechoso, impactó en las antenas celulares de la zona. "Estamos frente a un homicidio", dijo el fiscal, quien sugirió que la causa pronto cambiará para incluir el agravamiento del delito por violencia de género y aseguró que todavía "hay circunstancias que deben ser investigadas". Vecinos, familiares y ciudadanos de la ciudad de Córdoba se movilizaron hacia el centro de la ciudad en al menos dos ocasiones durante la semana para reclamar por la aparición de la adolescente.

Reclamar justicia