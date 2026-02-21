  1. Inicio
  2. · Mundo

EE UU ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

Con la muerte de estas tres personas, suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 09:24 -
  • Agencia EFE
EE UU ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de Estados Unidos que muestra una lancha atacada en aguas internacionales del Pacífico. EFE
Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.

El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.

Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea “Laza del Sur”, suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.

Trump lanza ultimátum a Irán: 15 días para pactar

Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias