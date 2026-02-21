EE UU ataca otra lancha y mata a tres tripulantes en el Pacífico

Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.

El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.

Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea “Laza del Sur”, suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.