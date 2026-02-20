Conductores de camiones realizarán exámenes en inglés para obtener licencia

Los Ángeles, Estados Unidos

“Si (el conductor) no puede hablar ni leer inglés, no obtendrá un buen resultado en el examen, porque todos los exámenes deberán realizarse en inglés”, dijo en una conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) exigirá que todos los conductores de camión y autobús presenten sus exámenes para obtener su licencia de conducción en inglés, una medida que se suma a la estrategia de la Casa Blanca para regular la expedición de permisos de manejo de vehículos comerciales.

La regla anulará las posibilidades que brindaban múltiples estados de presentar el examen escrito en otro idioma. Por ejemplo, California ofrece exámenes en al menos 20 idiomas.

Duffy también cargó contra las escuelas de conducción y las empresas que actúan como terceros para certificar que los conductores están calificados para manejar un vehículo comercial.

Esta semana, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el cierre de más de 550 escuelas de capacitación para conductores de camiones y autobuses, tras una investigación federal que halló incumplimientos de normas básicas de seguridad y falta de instructores calificados.

El secretario indicó hoy que en la investigación se encontró que incluso algunas escuelas no tenían los vehículos adecuados para impartir las clases de manejo.

Las autoridades federales realizaron más de 1,400 operativos encubiertos en los 50 estados para detectar problemas de seguridad en estas instituciones, a las que acusó de participar en un posible fraude.

"Y quienes realizan los exámenes de forma externa participan en la estafa porque no están evaluando adecuadamente a las personas que pasaron por una escuela fraudulenta", declaró Duffy.