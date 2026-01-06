Edmundo González habla de la transición democrática en Venezuela

Madrid, España

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha conversado con el expresidente del Gobierno español Felipe González sobre la transición democrática en Venezuela tras la intervención militar norteamericana y el traslado de Nicolás Maduro a EE.UU., donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", escribió González Urrutia en la red X este martes.

La democracia, prosigue el mensaje, se construye con "principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos".