Hombre mata a balazos a su esposa e hijo de 22 años durante discusión

Lima, Perú. Un hombre fue detenido este lunes en Perú por presuntamente matar a disparos a su esposa y a su hijo, según reportó la Policía tras realizar las primeras diligencias en la escena del crimen y confirmó la Fiscalía a través de un comunicado. El hecho ocurrió en el distrito limeño de Santa Anita, situado en el este de la capital peruana, donde el detenido, identificado como Giuseppe Leonardi, de 43 años, acabó con la vida de su conviviente, de 49 años, y de su hijo, de 22.

De acuerdo con las versiones de testigos recogidas por medios locales, el doble crimen ocurrió después de una discusión familiar, donde el hombre abrió fuego contra la mujer, quien murió de un disparo en la cabeza. El joven quedó malherido y fue trasladado de urgencia a un Hospital Honorio Delgado, cercano al lugar de los hechos, donde no alcanzaron a salvarle la vida. El autor de los disparos, que aparentemente trabajaba como personal de seguridad privada, se encerró en su domicilio y realizó más disparos cuando la Policía llegó a la vivienda y trató de ingresar en ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse