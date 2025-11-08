Devastación en Brasil: tornado arrasa ciudades, deja cinco muertos y 430 heridos

Brasil

Al menos cinco personas murieron y unas 430 sufrieron heridas, nueve de ellas de gravedad, después de que un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay, informó este sábado la Defensa Civil.

Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas cuatro víctimas mortales, y Guarapuava, con un muerto, pero al menos 14 municipios se declararon en estado de emergencia tras el paso del tornado.

Según la Defensa Civil, el fenómeno, con vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyó cerca del 80 % de los inmuebles de Río Bonito do Iguaçu, ciudad de unos 13.500 habitantes y en donde los fuertes vientos destejaron decenas de viviendas y derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.

"Entre el 80 y el 90 % de la ciudad fue colapsada. Aún no tenemos el número exacto de personas que están desabrigadas", afirmó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira.

Al menos 3.000 viviendas de esta ciudad continuaban sin servicios de electricidad y agua en la madrugada de este sábado.La gobernación del estado de Paraná montó un hospital de campaña en el municipio para atender la alta demanda por servicios de salud y admitió que el número de víctimas puede ser mayor.

"Nuestros equipos dijeron que encontraron un escenario de guerra. Tenemos bomberos de varias regiones de Paraná realizando tareas de búsqueda y rescate de víctimas. Nuestra prioridad es salvar a las personas que aún no han sido localizadas", afirmó el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

Según los servicios meteorológicos, la destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de una supercelda, como son conocidas las tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.