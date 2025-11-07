  1. Inicio
Llegó a limpiar la casa equivocada y fue recibida con un disparo

María Florinda Ríos Pérez deja cuatro hijos de 1, 7, 13 y 17 años. Su familia exige justicia

  • 07 de noviembre de 2025 a las 15:04 -
1 de 10

La familia de una inmigrante guatemalteca asesinada a tiros frente a una vivienda en Indiana, después de llegar por error a la dirección equivocada de una casa que debía limpiar, exige justicia y la detención del sospechoso responsable del disparo.

 Foto: Cortesía
2 de 10

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue baleada el miércoles en Whitestown, una ciudad al noroeste de Indianapolis (Indiana), donde trabajaba regularmente limpiando casas.

 Foto: Cortesía
3 de 10

La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían asear.

Foto: Cortesía
4 de 10

Ella se aproximó a la puerta y fue baleada por un hombre que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.

 Foto: Cortesía
5 de 10

La Policía acudió a la vivienda en la urbanización Heritage tras recibir una llamada por un posible allanamiento de morada. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la guatemalteca muerta en el porche de la casa. Las autoridades no han revelado la identidad del hombre.

 Foto: Cortesía
6 de 10

La familia de Ríos Pérez ha exigido justicia por la muerte de la mujer, que no había ingresado a la casa.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Velásquez dijo a la televisión WCNC que sostuvo el cuerpo sin vida y ensangrentado de su esposa mientras llegaba la policía. "Pido justicia porque la persona que hizo eso no creo que esté bien de la cabeza", subrayó el inmigrante entre lágrimas.

 Foto: Cortesía
8 de 10

La familia había emigrado hacía tres años a Estados Unidos. Ríos Pérez deja huérfanos a sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 meses y los 17 años.

 Foto: Cortesía
9 de 10

"No es posible que él esté libre mientras los niños sufren por su madre", dijo Velázquez a la cadena de televisión. Una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para enviar el cuerpo a Guatemala describe a Ríos Pérez como un ejemplo de bondad, humildad y fortaleza.

 Foto: Cortesía
10 de 10

"Trabajó incansablemente para mantener a sus seres queridos, a menudo aceptando trabajos adicionales para brindarles una mejor vida a sus hijos", dice la solicitud de apoyo.

 Foto: Cortesía
