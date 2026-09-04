Detienen a un francotirador del ELN por planificar un atentado contra De la Espriella

Bogotá, Colombia. La Policía colombiana informó este viernes de la captura, realizada el jueves, de alias Firu o Firulais, un francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al que se le acusa de planificar un atentado contra el presidente del país, Abelardo De la Espriella.

"¡Capturado el francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida!", escribió el propio mandatario en su cuenta de X.

El acusado fue capturado el jueves en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, en el desarrollo de la operación Esparta coordinada por la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).