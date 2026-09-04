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Detienen a un francotirador del ELN por planificar un atentado contra De la Espriella

La Policía de Colombia capturó a alias “Firu”, señalado francotirador del ELN y presunto participante en la planificación de un atentado contra el presidente Abelardo De la Espriella

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 20:43 -
  • Agencia EFE
Detienen a un francotirador del ELN por planificar un atentado contra De la Espriella

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

 Foto: EFE

Bogotá, Colombia. La Policía colombiana informó este viernes de la captura, realizada el jueves, de alias Firu o Firulais, un francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al que se le acusa de planificar un atentado contra el presidente del país, Abelardo De la Espriella.

"¡Capturado el francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida!", escribió el propio mandatario en su cuenta de X.

El acusado fue capturado el jueves en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, en el desarrollo de la operación Esparta coordinada por la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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Según De la Espriella, alias Firu era integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y estaba especializado como francotirador.

"Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí", indicó el presidente sobre este bloque, el más grande del ELN, que controla parte de la región del Catatumbo.

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Alias Firu o Firulais también está acusado del homicidio de tres policías en el municipio Río de Oro, en el departamento del Cesar (noreste), y de participar en atentados con artefactos explosivos perpetrados contra la Fuerza Pública.

El detenido tenía una orden de captura por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

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