Demócratas critican "contradicciones" de Trump sobre la guerra de Irán

Washington, Estados Unidos

"Trump afirmó que la guerra en Irán estaba 'completada', pero Hegseth afirmó que hoy será el día de ataques más intenso hasta la fecha. ¿Cómo es posible que Trump y sus compinches no puedan aguantar 12 horas sin contradecirse sobre esta guerra?", denunció Schumer en un mensaje en X.

Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, acusó este martes al presidente Donald Trump y a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de "contradecirse cada doce horas" sobre la guerra de Irán.

Estas palabras se producen después de que Hegseth asegurara en una rueda de prensa que este martes será el día más intenso de los ataques a Irán desde el comienzo de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, el propio Trump había declarado el lunes que la guerra estaba "prácticamente terminada" y que los ataques concluirían "pronto", ya que, insistió, la capacidad militar de Teherán está bajo mínimos.

El republicano dijo en un inicio que la ofensiva, bautizada como 'Furia Épica', podría durar entre cuatro y cinco semanas, pero el Gobierno no ha ofrecido un cronograma claro.

Como Schumer, otros legisladores de la oposición se han posicionado en contra de la operación: "Parece que estamos en camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán", lamentó el senador Richard Blumenthal a la salida de una sesión informativa a puerta cerrada con el Gobierno sobre la ofensiva.

La semana pasada, la Casa Blanca no descartó el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán pero dijo que por el momento eso no entra en los planes del presidente.

Las contradicciones en el seno del Gobierno continuaron durante la tarde de hoy, cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la Marina de EE UU, no ha escoltado a ningún petrolero en el estrecho de Ormuz, algo que había anunciado inicialmente en redes el secretario de Energía, Chris Wright, aunque luego borró ese mensaje.