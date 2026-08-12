Decomisan cargamento de cocaína con el rostro de Erling Haaland en un camión

Tulcán, Ecuador

En total, las autoridades encontraron 469,6 kilogramos de cocaína , distribuidos en los 370 bloques. Los primeros reportes hablaban de unos 370 kilogramos, pero el pesaje posterior realizado por la Fiscalía estableció la cantidad definitiva.

El operativo se realizó en el sector Guagua Negro, al sur de esa ciudad fronteriza con Colombia . Agentes especializados de la Policía Nacional inspeccionaron el vehículo y descubrieron un compartimento acondicionado para ocultar la droga.

El rostro y el nombre del futbolista noruego Erling Haaland aparecieron impresos en 370 bloques de cocaína que fueron decomisados por las autoridades ecuatorianas en un camión interceptado durante la madrugada del 11 de agosto en Tulcán , Carchi.

Durante el procedimiento fue detenida una ciudadana colombiana identificada por la Fiscalía como María Camila R. La mujer conducía el camión cuando fue interceptado por los agentes.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra la sospechosa por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La Justicia ordenó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

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El cargamento llamó especialmente la atención por los distintivos utilizados en los paquetes. En las imágenes difundidas por las autoridades se observa el rostro de Haaland, su nombre y símbolos relacionados con el fútbol, entre ellos un balón y una representación de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, no existe información que relacione al delantero del Manchester City con la droga. Tampoco se ha establecido públicamente quién colocó su imagen en los paquetes ni qué organización estaría detrás del cargamento.

Las autoridades continúan investigando la ruta de la cocaína, el posible origen de la droga y el destino que tendría. El camión y un teléfono celular quedaron retenidos como indicios, mientras los investigadores buscan establecer si hubo más personas involucradas.