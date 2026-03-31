Un petrolero ruso con 100,000 toneladas de crudo llega a Cuba

Matanzas, Cuba.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó este martes al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, mientras el país se encuentra sumido en una grave crisis energética en medio del asedio de Estados Unidos. La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot sancionada por EE.UU. desde 2024 y que partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, es el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

El tanque fue visto alrededor de las 8 de la mañana (12.00 GMT) maniobrando para atracar en el puerto de Matanzas, el principal paso petrolero de la isla. Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La isla caribeña necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los consigue con pozos propios. Una vez llegado el crudo del Anatoli Kolodkin a Cuba, se tardarán entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y de otros cinco a diez días en entregar sus productos refinados, según los expertos.