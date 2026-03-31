Gobierno pone la mirada en dos proyectos sociales de SPS

San Pedro Sula, Honduras

El asilo de ancianos Perpetuo Socorro y la Casa Refugio Municipal son dos proyectos impulsados por la Municipalidad de San Pedro Sula que han despertado el interés del Gobierno Central.

Ambas iniciativas, implementadas en administraciones anteriores y a las que la gestión del alcalde Roberto Contreras ha dado continuidad, han sido visitadas recientemente por funcionarios gubernamentales, quienes las consideran un ejemplo de atención a sectores vulnerables.

La titular de la Secretaría de la Mujer, Nolvia Herrera, recorrió la Casa Refugio Municipal para conocer el funcionamiento de este espacio, que brinda apoyo y asistencia a mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.

Herrera agradeció a la municipalidad por la apertura y destacó la labor realizada en este proyecto, el cual, a su juicio, debería replicarse en otras regiones del país.

“Estoy sorprendida con la atención y el trabajo que vienen realizando a favor de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Es increíble la atención, el espacio y el personal altamente comprometido. Desde nuestro presidente de la República estamos comprometidos con el tema de la mujer y las casas refugio”, afirmó Herrera.

La funcionaria señaló que se trabajará en la articulación de convenios y alianzas con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de las mujeres y contribuir a la reducción de los índices de violencia.

“En la Casa Refugio de San Pedro Sula se realiza un trabajo muy significativo. Se nota el compromiso de la municipalidad y se reactivará el convenio existente, consolidando una alianza más fuerte y sólida”, añadió.

Herrera también reiteró el compromiso de la Secretaría de la Mujer de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales en temas que fortalezcan la atención institucional.

Zoila Santos, directora de Ecosocial, explicó a la funcionaria aspectos relacionados con el bienestar y la protección de poblaciones vulnerables, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores.

Por su parte, Kathya Amador, regidora municipal, manifestó que se ha reafirmado el compromiso de establecer alianzas con el Gobierno Central y renovar el convenio para fortalecer los servicios de la Casa Refugio.

“La ministra efectuó un recorrido por la Casa Refugio para conocer el trabajo que se ha venido desarrollando en beneficio de las mujeres”, señaló Amador.

La funcionaria municipal adelantó que próximamente se instalará una mesa de trabajo para renovar el convenio de cooperación.

“La Corporación Municipal está muy comprometida en fortalecer la colaboración entre instituciones para brindar un mejor apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, agregó.