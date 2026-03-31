FIFA toma decisión final sobre Irán para el Mundial 2026: Trump ya lo sabe

En la misma línea, confirmó que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”. "Vivimos en un complejo geopolítico muy complejo. No tenemos la posibilidad de resolver estos conflictos pero sí tenemos la oportunidad de unir el mundo. Serán 48 países con millones de aficionados que van a venir con un espíritu de paz y celebración. Nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos", recordó Infantino.