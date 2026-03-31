FIFA toma decisión final sobre Irán para el Mundial 2026: Trump ya lo sabe

El Mundial está a la vuelta de la esquina y a pocos meses de su inicio, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha confirmado la decisión final con Irán tras el conflicto con Trump.
Hace unas semanas se originó todo el conflicto que puso en duda la presencia de Irán en la justa mundialista luego de los ataques producidos por Estados Unidos al país asiático.
“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, informaban las autoridades iraníes hace unas semanas.
Ambos países tomaron su postura. De parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, expuso que la Selección de Irán era bienvenida "pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”
Desde la Federación iraní, Taj expresó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”.
Sin embargo, ante la incertidumbre sobre su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Gianni Infantino ha dado un nuevo giro en la historia y revela la decisión final con Irán a pocos meses del inicio de la competencia.
“Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero”, dijo antes del amistoso entre Irán y Costa Rica.
Ahora bien, luego de la goleada que le propinó Irán a Costa Rica, el mandatario una vez más expuso su postura y confirma la decisión final que tomaron con la selección asiática.
“Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento”, confirmó Infantino.
El mandatario alegó haber charlado con el cuerpo técnico y jugadores sobre su postura y expresa su alegría al haber confirmado su presencia en el Mundial 2026.
En la misma línea, confirmó que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”. "Vivimos en un complejo geopolítico muy complejo. No tenemos la posibilidad de resolver estos conflictos pero sí tenemos la oportunidad de unir el mundo. Serán 48 países con millones de aficionados que van a venir con un espíritu de paz y celebración. Nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos", recordó Infantino.
“He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, expuso Infantino luego del 5-0 propinado a Costa Rica en Turquía.
Por lo tanto, Irán confirma la presencia de Irán en el Mundial 2026 pese a los conflictos que ha tenido el país en las últimas con Donald Trump y Estados Unidos.
La Selección asiática estaba negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le dio respuesta.
Irán, que ganó su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y está encuadrada en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus duelos se disputarán en territorio estadounidense como estaba pactado.