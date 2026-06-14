Conmoción por el crimen de Pamela Magalí asesinada por su madre

Chaco, Argentina

La comunidad de Tres Isletas, en la provincia argentina de Chaco , permanece consternada tras el asesinato de Pamela Magalí Gauna , una joven de 28 años que habría muerto a manos de su propia madre en un hecho que ha causado profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

El caso ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades, mientras la mujer señalada como principal sospechosa, de 60 años de edad, permanece bajo la mira de la justicia.

La muerte de Pamela ha generado una ola de dolor en la localidad, donde era ampliamente conocida. Durante las últimas horas, familiares y allegados le dieron el último adiós en medio de escenas de tristeza y consternación.

Desde la Iglesia de Dios Pradier 810 expresaron sus condolencias a los seres queridos de la joven y la recordaron como una persona especial. “Fue un ser de luz”, manifestaron en un mensaje difundido tras conocerse la tragedia.

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N.° 20 “Nuestra Señora de Luján” también se solidarizó con la familia y lamentó profundamente el fallecimiento de la joven.

Familiares de Pamela aseguraron a medios locales que aún no logran comprender cómo ocurrió el hecho. Según relataron, la relación entre madre e hija era cercana y aparentemente mantenían una buena convivencia.

“Ellas se llevaban muy bien”, expresaron algunos de sus parientes, quienes se mostraron sorprendidos por el desenlace de una situación que hoy mantiene en vilo a toda la comunidad.

Mientras avanzan las investigaciones, una de las hipótesis que cobra fuerza apunta a que antes del crimen habría ocurrido una discusión entre ambas mujeres dentro de la vivienda donde se registró el hecho.

Los investigadores trabajan para reconstruir los acontecimientos y establecer qué ocurrió durante las horas previas al ataque, así como las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de la joven.

De acuerdo con información preliminar divulgada por medios argentinos, la madre de Pamela atravesaría un cuadro de esquizofrenia, un aspecto que será evaluado por especialistas y que forma parte de las diligencias judiciales.

Las autoridades buscan determinar si esa condición de salud mental pudo haber tenido alguna incidencia en el crimen, aunque hasta el momento no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre el caso.

El asesinato de Pamela Magalí Gauna ha provocado una fuerte conmoción en Tres Isletas, donde vecinos y familiares continúan exigiendo respuestas sobre una tragedia que ha marcado profundamente a la comunidad.