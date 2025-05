Lo que se sabe sobre la llegada de sudafricanos blancos como refugiados a EEUU

Johannesburgo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Internacionales sudafricano, Chrispin Phiri, advirtió de que los afrikáners que emigraron bajo estatus de refugiado no podrán volver fácilmente a Sudáfrica ni recibir asistencia consular, ya que iría en contra del derecho internacional y las leyes sobre refugiados.

"No puedes querer tenerlo todo. No puedes irte a EE. UU. por intereses migratorios o económicos y de repente decidir: ‘Extraño el clima de Sudáfrica en diciembre, me gustaría hacer una barbacoa con mis amigos en Pretoria’, y volver. No, no funciona así. Eso es algo que tienes que dejar atrás”, manifestó Piri. EFE