El ciclón Erick no deja víctimas en el sur de México pero revive traumas de Otis y John

Acapulco

“Ante tanta cercanía o frecuencia que hay de estos fenómenos meteorológicos que lamentablemente nos vienen pegando, estamos tratando de sobrevivir con los recursos que tenemos y tratar de mantener una recuperación (económica)”, señaló a EFE el hotelero del balneario de Acapulco Jorge Laurel.

Los comerciantes reforzaron ventanas, aseguraron mercancías y resguardaron equipo de trabajo, temiendo repetir las pérdidas sufridas en 2023 y 2024.

Aunque Erick no golpeó con la intensidad pronosticada, el temor no fue menor, especialmente entre quienes aún no se recuperan de los impactos anteriores.