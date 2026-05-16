Xi Jinping visitará Estados Unidos tras invitación de Donald Trump

Pekín, China.

El canciller chino, Wang Yi, anunció que el presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño, tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Wang señaló a última hora del viernes en declaraciones a la prensa, compartidas en un comunicado por el Ministerio de Exteriores chino, que "ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado”.

El canciller dijo que la relación entre China y Estados Unidos "es la más importante y compleja del mundo" y subrayó que la diplomacia entre jefes de Estado es la "estrella guía" de la relación.