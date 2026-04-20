China aboga por un alto al fuego y garantizar la navegación en Ormuz

Pekín, China.

El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego "inmediato e integral" y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz. En medio de las expectativas por la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, el mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua.

En la conversación, Xi pidió un alto el fuego "inmediato e integral" y defendió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito normal, lo que, según afirmó, responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional. Asimismo, aseguró que China apoya que los países de la región asuman el control de su propio futuro en la construcción de un entorno compartido de buena vecindad, desarrollo, seguridad y cooperación. Al respecto, Bin Salmán señaló que el actual conflicto en Oriente Medio está perjudicando la seguridad de los Estados del Golfo y afectando gravemente al suministro mundial de energía y al funcionamiento de la economía global.