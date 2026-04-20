Nueva polémica de Neymar por lo que hizo en Brasil: "No hay ser humano que aguante"

Neymar no está atravesando su mejor momento y así ha quedado evidenciado en su búsqueda por regresar a la Selección de Brasil para el Mundial 2026. Pero las cosas con el Santos no parecen ir en la mejor dirección.
Tanto que, tras su más reciente partido ha quedado en el ojo del huracán por un gesto que no ha gustado a muchos aficionados.
Pero todo tiene una explicación y fue el mismo futbolista quien ha salido a desahogarse tras la nueva polémica en la que se vio envuelto.
Todo comenzó luego de una derrota. El Santos perdió el domingo 2-3 en su estadio ante Fluminense, en la 12ª jornada del 'Brasileirão', y se acercó de nuevo a la zona de descenso a la segunda división.
El equipo albinegro se puso dos veces por delante en el marcador, pero terminó cediendo ante el conjunto carioca, lo que provocó el enfado de la hinchada local al término del encuentro.
Tras el pitazo final se vino el gesto de Neymar, uno que ha causado divisiones de opiniones entre los aficionados.
Neymar jugó los 90 minutos y, al dejar el césped, cabizbajo, se llevó las dos manos a las orejas y las movió ligeramente como si se estuviera rascando en medio de los abucheos del público.
El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) repitió ese gesto durante unos segundos, justo antes de entrar en el túnel de vestuarios.
Sin embargo, parte de los aficionados y la prensa interpretó "el picor en la oreja" como un intento de ignorar el enfado de la grada.
El máximo goleador de la selección brasileña reaccionó primero a una publicación del canal TNT Sports que se hacía eco del gesto.
"Salí tapándome la oreja, ¡qué mier**! ¿Es que ni siquiera puedo rascarme la oreja ahora? ¡Que te jodan, administrador de mier**!”, manifestó Neymar en los comentarios del artículo, mismo que al parecer fue borrado por la cuenta, ya que el mismo jugador volvió responder: "Borraron mi comentario".
Después, el atacante de 34 años se explicó en su propio perfil de Instagram. El mensaje generó decenas de reacciones y fue compartido por cerca de 50.000 cuentas.
“¡Llegó el día en que tengo que explicar una rascada de oreja! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites... ¡es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante"
“Entiendo a los hinchas que critican nuestro juego, pero cuando se vuelve personal y me atacan de manera diferente, no lo puedo aceptar”, agregaba.
Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, quien recomendó a su compatriota "aislarse, concentrarse y mucha oración". "La cabeza en su sitio, suerte en junio; estamos juntos siempre. De la afición no hablo. Un abrazo", indicó el exlateral de la Canarinha.
Neymar atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que regresó al Santos, a principios de 2025.
El 10 lucha por ser convocado para el Mundial, pero el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aún no le ha llamado desde que asumió el cargo, en mayo del año pasado, y ha advertido que solo contará con los jugadores que estén físicamente al 100 %.