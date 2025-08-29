El chavismo se moviliza en comunidades para respaldar a Maduro ante "amenazas" de EE UU

Caracas

Simpatizantes del chavismo se movilizaron este viernes en comunidades de Venezuela para participar en la jornada de alistamiento de milicianos y reiterar su respaldo al presidente Nicolás Maduro ante lo que consideran "amenazas" de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusan de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe para intimidar a la nación petrolera.

"Ahorita tienen sus buques en el mar, intimidando, haciendo lo que siempre saben hacer, la amenaza psicológica, la amenaza sistemática y aquí vamos a seguir construyendo y vamos a seguir organizándonos, nos vamos a alistar y estaremos preparados", explicó a EFE Yusete Brito, una militante de 51 años del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde una plaza en Catia, en el oeste de la capital venezolana.

Para esta mujer, Estados Unidos nunca ha dejado de amenazar a Venezuela, con bloqueos, insultos o con no reconocer el proclamado triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, cuestionado por la Administración de Donald Trump y otros países como Colombia y Brasil.

"No hay miedo, no ha existido poder absoluto que cabalgue sobre el sueño del comandante (Hugo) Chávez, que cabalgue sobre los hombres y mujeres que nacimos de (Simón) Bolívar, que nacimos de (Francisco) de Miranda, y que vamos a seguir defendiendo esta patria", apuntó, en alusión al fallecido presidente y promotor de la denominada revolución bolivariana y a los héroes patrios.

Brito indicó que las comunidades se movilizaron en "micro marchas" para darle el respaldo a Maduro y continuar las jornadas de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, convocada por el mandatario como parte del denominado 'Plan Soberanía y Paz', activado tras el planteamiento de EE.UU. de un despliegue de buques cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico.

Por su parte, la maestra Eglée López indicó que la actividad de esta jornada es un "ejercicio de defensa" de Venezuela, de la soberanía, la independencia y de apoyo al mandatario "en ese ejercicio de diplomacia que está haciendo por sostener la paz".