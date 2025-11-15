El chavismo dice que USA busca "sembrar un conflicto en la región" con 'Lanza del Sur'

CARACAS, VENEZUELA

En un comunicado, la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del PSUV condenó lo que considera una "escalada belicista" de EEUU y pidió a partidos y movimientos del mundo sumarse a "una movilización de opinión pública internacional para contrarrestar la enorme operación de guerra psicológica implícita en la llamada operación Lanza del Sur".

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) denunció este sábado que Estados Unidos busca "desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto" en el Caribe con la operación militar 'Lanza del Sur' , anunciada el jueves por Washington en medio de su despliegue naval y aéreo en la región.

A juicio de la formación oficialista, "no se trata de una maniobra aislada", ya que, advirtió, EE.UU. "pretende convertir a Venezuela en la puerta de entrada de su nueva estrategia de dominación, abierta y descaradamente colonialista" e "intenta forzar una guerra hoy en una zona de paz para extenderla mañana contra cualquier país que contradiga sus intereses".

"¿Qué pretende? ¿Plagar de muerte, destrucción y odio a Latinoamérica y el Caribe? ¿Extender a nuestra América las prácticas desnaturalizadas que exterminan de forma brutal a familias y niños en la Franja de Gaza? ¿Normalizar los bombardeos injustificados con los que ejecuta asesinatos selectivos?", añadió el texto.

El chavismo exigió el respeto a la soberanía de Venezuela e hizo un llamado a "la solidaridad internacional" frente al que llamó "nuevo colonialismo, fascista y supremacista, que ha desatado su furia de muerte contra el mundo".

"En Venezuela estamos listas y listos para esta gran victoria de la humanidad", agregó el PSUV.

Desde el jueves, la Administración de Donald Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de 'Lanza del Sur', una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que, de acuerdo con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.

El presidente Trump dijo en la víspera haber tomado una decisión al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones acerca de Venezuela y sus siguientes acciones militares: "Ya me decidí. No puedo decirles qué será".

Las fuerzas armadas estadounidenses incluyeron en el operativo 'Lanza del Sur' el reciente ataque a una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, en el que murieron cuatro personas.

Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo que su país no se convertirá en "la Gaza de Suramérica". El chavismo ve el despliegue como una "amenaza" que busca propiciar un "cambio de régimen".