El caso de Matilde Muñoz en Lombok: llegada, desaparición e investigación criminal

Senggigi

El caso de la española Matilde Muñoz, quien estuvo dos meses desaparecida en la isla indonesia de Lombok hasta que su cuerpo sin vida fue hallado el pasado sábado, según la Policía local, continúa siendo investigado en la isla indonesia. A la espera de que esta semana se realice la autopsia, de momento dos hombres han sido detenidos por su supuesto asesinato. Estas son algunas de las claves del inusual crimen en la turística isla, vecina de Bali.

Llegada y desaparición

María Matilde Muñoz Cazorla, nacida en Galicia (España) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, llegó a la isla indonesia en junio y tenía reservada una habitación en el hotel Bumi Aditya, en la turística zona costera occidental de Senggigi, hasta el 20 de julio. La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz, quien acostumbraba a pasar el año viajando por Asia y había visitado con frecuencia Indonesia y Lombok, la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). En su denuncia indicaba que no contestaba a los mensajes y que desde «el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes en WhatsApp», además de creer «que la desaparición de la señora Muñoz no es voluntaria», de acuerdo con el documento. El sobrino de Muñoz, Ignacio Vilariño, también presentó una denuncia por la desaparición en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid) el pasado 31 de julio, y otra el 11 de agosto.

– Investigación en Lombok

La Policía indonesia comienza a investigar la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, según confirma a EFE Yasmara Harahap, jefe de la comisaría de Lombok Occidental, a cargo del caso, tras recibir una notificación por parte de la Policía Nacional de Indonesia y después de que la Embajada de España en el archipiélago solicitara ayuda para su búsqueda. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emite el 18 de agosto una notificación amarilla -una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida para ayudar en su localización- sobre Muñoz. La organización actúa como puente de comunicación entre las autoridades españolas y las indonesias en la investigación.

– Hallazgo del cuerpo

El sábado 30 de agosto, tras aumentar la presión por parte de los allegados de Muñoz, que dirigen sus sospechas hacia el hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya, la Policía de Lombok afirma haber hallado el cadáver de la española en una playa de la zona. Desde España se envía una radiografía de la dentadura de Muñoz, que podría haber ayudado a identificarla, según fuentes cercanas al caso. La Policía local no ha especificado cómo hizo el procedimiento.

En la madrugada del domingo, la comisaría de Lombok Occidental divulga un comunicado en el que asegura que ha detenido a dos hombres de 34 y 30 años por el supuesto «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz. Este añade que los hombres tenían como objetivo «robar las pertenencias» de la española, y que habría sido «asfixiada» por los detenidos, que entraron por la ventana de su habitación.

Vinculación con el hotel

La Policía de Lombok revela después más detalles, e indica que uno de los sospechosos trabajaba en el hotel el día del supuesto crimen, y que el otro era un antiguo empleado del centro que vivía cerca. También dice que el presunto asesinato de Muñoz ocurrió la madrugada del 2 de julio y que los sospechosos robaron 3 millones de rupias (unos 155 euros) a la española. Sus amigos afirman que la mujer vivía de manera modesta y solo disponía de una casa en Mallorca. La geolocalización del móvil, que permanecía desaparecido, permitió la detención de los hombres, quienes revelaron dónde habían dejado el cuerpo de Muñoz, según varias fuentes.

Incógnitas