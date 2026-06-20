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Capturan a sacerdote acusado de abuso sexual contra una jovencita de 16 años

Una adolescente de 16 años que asistía a catecismo denunció un presunto abuso sexual; por el caso fue capturado un sacerdote

Capturan a sacerdote acusado de abuso sexual contra una jovencita de 16 años

Nicolás “N”, sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel, fue detenido como parte de una investigación por un presunto delito sexual contra una adolescente de 16 años.
Guerrero, México

Un sacerdote católico fue capturado como parte de una investigación por un presunto delito sexual contra una menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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El detenido fue identificado como Nicolás “N”, quien ejercía labores religiosas en la parroquia San Miguel Arcángel, en el municipio de Coyuca de Benítez.

La captura fue ejecutada por agentes de la Policía Investigadora Ministerial con apoyo de fuerzas federales y estatales, en cumplimiento de una orden judicial.

El arresto se llevó a cabo en las afueras del seminario "El Buen Pastor", ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco.

Según la Fiscalía, el sacerdote es investigado por hechos que habrían ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en el municipio de Acapulco.

Las autoridades indicaron que la denuncia está relacionada con una adolescente de 16 años que participaba en actividades de catecismo.

Tras su detención, Nicolás “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que conoce el caso.

Será esa instancia judicial la que determine en las próximas horas su situación legal.

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La Fiscalía de Guerrero señaló que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

Protección de la víctima

Asimismo, reiteró su compromiso de investigar los delitos que afecten a niñas, niños y adolescentes.

El caso ha generado atención en la comunidad debido a que el investigado es un ministro de culto religioso.

Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la investigación debido a la protección de la presunta víctima y al desarrollo del proceso judicial.

La institución recordó que toda persona sometida a un proceso penal mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

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Redacción La Prensa
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