Capturan a pediatra por presuntos abusos contra 130 menores

Potsdam, Alemania

La fiscalía de Potsdam (este de Alemania) ha presentado cargos contra un pediatra que está bajo sospecha de haber abusado sexualmente de niños en 130 casos.

La mayor parte de los abusos, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de mayo de 2025, habrían sido perpetrados en el marco del ejercicio profesional del médico en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen.

El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño cuya madre había presentado una denuncia.