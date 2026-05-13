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Capturan a pediatra por presuntos abusos contra 130 menores

Un pediatra enfrenta cargos tras ser sospechoso de 130 casos de abusos contra menores, según la fiscalía

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 09:51 -
  • Agencia EFE
Capturan a pediatra por presuntos abusos contra 130 menores

Fiscalía alemana imputa a pediatra por 130 presuntos abusos contra menores.

 Foto: Canva
Potsdam, Alemania

La fiscalía de Potsdam (este de Alemania) ha presentado cargos contra un pediatra que está bajo sospecha de haber abusado sexualmente de niños en 130 casos.

La mayor parte de los abusos, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de mayo de 2025, habrían sido perpetrados en el marco del ejercicio profesional del médico en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen.

El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño cuya madre había presentado una denuncia.

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A partir de esa denuncia la fiscalía empezó a investigar si había habido otras víctimas y, tras analizar material informático incautado, encontró fuertes indicios de que había habido más abusos.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Potsdam todavía tiene que decidir la fecha en la que comenzará el juicio contra la persona acusada.

En otras palabras, el caso aún no ha empezado formalmente; el juez o tribunal está pendiente de fijar cuándo se abrirá el proceso judicial.

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Agencia EFE
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