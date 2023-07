El calor sofoca a medio planeta y multiplica los incendios forestales

Ante la previsión de una nueva ola de calor a partir del jueves, con temperaturas que alcanzarán los 44 ºC el viernes y el sábado, “las condiciones meteorológicas son difíciles” debido a los fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que soplan en algunas partes del país y avivan las llamas, añadió el ministro.

Países vecinos enviarán poco más de 200 bomberos en refuerzo.

A pesar de las órdenes de evacuación de las autoridades griegas en algunas localidades situadas entre 50 y 80 km de Atenas, algunos residentes se negaron a abandonar sus hogares.

“Yo no me voy. Empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí al menos para verla arder”, declaró a AFPTV Dimitris Michaelous, en Pournari, al noroeste de la capital.

- “Es asfixiante”-

En España “no se puede estar en la calle, es horrible”, se lamentó Lidia Rodríguez, una sevillana de 29 años de visita en Madrid. “Como soy de Sevilla, estoy acostumbrada al calor, pero es asfixiante”.

Las temperaturas alcanzaron 45,3 ºC en Figueras, en la región de Cataluña (noreste), y 43,7 ºC en las Islas Baleares, según la agencia meteorológica Aemet.